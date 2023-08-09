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НАБУ оголосило про підозру "слузі" Гуньку, який «продавав» землю Нацакадемії аграрних наук
НАБУ оголосило про підозру «слузі» Гуньку, який «продавав» землю Нацакадемії аграрних наукhttps://racurs.ua/ua/n186006-nabu-ogolosylo-pro-pidozru-sluzi-gunku-yakyy-prodavav-zemlu-nacakademiyi-agrarnyh-nauk.htmlРакурс
НАБУ оголосило про підозру нардепу «Слуги народу» Анатолію Гуньку. 8 серпня з’ясувалося, що він «продавав» землю Національної академії аграрних наук.
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Його спіймали при отриманні першого траншу у розмірі 85 тис. дол. За ці гроші Гунько обіцяв бізнесмену отримати землю академії під обробку.
До Вищого антикорупційного суду вже подано клопотання про застосування до політика запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою 50 млн грн застави.
Його двом спільникам ще про підозру не повідомили.
Гуньку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.