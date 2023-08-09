Анатолий Гунько, фото: «Слуга народа»

https://racurs.ua/n186017-nardep-gunko-byl-arestovan-s-vozmojnostu-zaloga-video.html

Ракурс

Народного депутата від «Слуги народу» Анатолія Гунька Вищий антикорупційний суд заарештував на два місяці (до 7 жовтня) з можливістю внесення застави в розмірі 30 млн грн.

.

Про це сьогодні, 9 серпня, повідомляє видання «Суспільне».

Зазначається, що прокурори просили про заставу в розмірі 50 млн грн.

Гунька взяли під варту в залі суду. В разі внесення застави на нього будуть покладені визначені судом обов’язки.

Також вирішується питання про обрання запобіжного заходу двом іншим особам, яких спіймали «на гарячому» разом із Гуньком.

Гунько, зі свого боку, заявив, що не згоден із рішенням, тож його адвокати подаватимуть апеляцію.

Ви чули всі докази, що я грошей не брав. Розмір застави і запобіжний захід інвалідові першої групи, який має бути на ліках постійно, пов’язую із законопроєктом, що я подав про незаконну діяльність ОПЗЖ. Будемо подавати апеляцію, — наголосив нардеп.

Нагадаємо, раніше сьогодні НАБУ і САП повідомили Гуньку про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу).

Джерело: «Суспільне»