Ким Чен Ын призвал своих генералов готовиться к возможной войне

https://racurs.ua/n186026-kim-chen-yn-prizval-svoih-generalov-gotovitsya-k-vozmojnoy-voyne.html

Ракурс

Очільник КНДР Кім Чен Ин закликав військове керівництво країни краще готуватися до можливої війни. Диктатор відправив у відставку старшого генерала збройних сил.

.

Про це повідомляє Reuters.

Кім Чен Ин на сьомому розширеному засіданні восьмого Центрального військового комітету Трудової партії Північної Кореї відправив у відставку старшого генерала збройних сил, начальника Генерального штабу Пак Су Іла й призначив на його місце генерала Рі Йон Гіля.

Після того, як диктатор відвідав збройові заводи, він закликав готуватися до можливої війни, збільшити виробництво зброї. Йдеться про виробництво ракетних двигунів та артилерійських засобів. Також лідер Північної Кореї наказав проводити військові навчання.

Нагадаємо, Пхеньян регулярно заявляє про свій «безперечний статус ядерної держави» та влаштовує пуски балістичних ракет в бік Східного та Жовтого морів. Кілька днів тому Кім Чен Ин видав наказ наростити виробництво обзброєння для «вдосконалення боєготовності».