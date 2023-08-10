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Ракурс
Пограничники из минометов разнесли позиции оккупантов. Фото: Генштаб

Пограничники из минометов разнесли укрепленные позиции оккупантов (ВИДЕО)

10 авг 2023, 20:47
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Українські Сили оборони виявили та уразили позиції російських загарбників на Донбасі.


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Майстерно спрацювали бійці Державної прикордонної служби, які з мінометів знищили укріплені позиції армії російської федерації під Бахмутом. Про це 10 серпня повідомила прес-служба ДПСУ.

Прикордонники-мінометники «розносять» укріплені позиції окупантів, — зазначили у відомстві та опублікували відповідне відео.

На кадрах можна побачити влучні удари по окупантах, які перебували в «зеленці».

Нагадаємо, 8 серпня командування Оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» повідомляло, що ЗСУ продовжують наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках та зайшли на першу лінію оборони окупаційної армії росії.

Источник: Ракурс


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