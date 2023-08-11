Под москвой горит большой склад

https://racurs.ua/n186057-pod-moskvoy-gorit-bolshoy-sklad-video.html

Ракурс

У підмосковному Одинцово, де напередодні збили безпілотники, загорівся склад площею 2 тис. кв. м.

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Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на дані МНС у Московській області.

В Одинцово московської області на Зеленій вулиці, буд. 30а загорівся склад на площі 2 тис. кв. м, — йдеться у повідомленні російського МНС.

Водночас Телеграм-канали оприлюднили фото та відео пожежі на тлі багатоповерхових будинків.

Нагадаємо, мер столиці росії Сергій Собянін повідомив 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік москви, однак їх нібито вдалося збити.