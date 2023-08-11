Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Під москвою горить великий склад

Під москвою горить великий склад (ВІДЕО)

11 сер 2023, 08:20
999

У підмосковному Одинцово, де напередодні збили безпілотники, загорівся склад площею 2 тис. кв. м.


.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на дані МНС у Московській області.

В Одинцово московської області на Зеленій вулиці, буд. 30а загорівся склад на площі 2 тис. кв. м, — йдеться у повідомленні російського МНС.

Водночас Телеграм-канали оприлюднили фото та відео пожежі на тлі багатоповерхових будинків.

Нагадаємо, мер столиці росії Сергій Собянін повідомив 10 серпня, що два безпілотники летіли у бік москви, однак їх нібито вдалося збити.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів