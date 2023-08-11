СБУ сообщила о подозрении Петру Симоненко, которого спецназ рф вывез в москву

https://racurs.ua/n186067-sbu-soobschila-o-podozrenii-petru-simonenko-kotorogo-specnaz-rf-vyvez-v-moskvu.html

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Служба безпеки України повідомила про підозру лідеру забороненої Комуністичної партії Петру Симоненку. Його обвинувачують в закликах до захоплення влади і виправдовування воєнних злочинів окупаційної армії росії. Екс-нардепа на початку вторгнення вивіз до росії спецзагін, який в Київську область направила російська влада.

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Щоб вивезти Симоненка з його родиною із захопленого на той час селища Березівка Макарівського району, Кремль розпорядився відправити туди загін спецназу рф. Після прибуття спецпризначенців рф екс-нардеп особисто їх зустрічав, а потім «розквартирував» у власному будинку. З 4 до 8 березня 2022 року окупаційний спецпідрозділ здійснив «супровід» Симоненка та його близьких через ворожі блокпости на територію білорусі. Звідти він переїхав до рф, — йдеться у повідомленні СБУ.

Уже в рф Симоненко став заступником голови комуністичної кремлівської організації Геннадія Зюганова. Після цього він почав їздити в «дружні» до рф країни й виступати там за війну проти України. Політику Кремля він просував на зібраннях у Гавані та Мінську.

Торік у жовтні екс-нардеп взяв участь у так званій «22-й «Міжнародній зустрічі комуністичних та робітничих партій», яка проходила у місті Гавана на Кубі. Під час виступу на «форумі» Симоненко намагався легітимізувати захоплення частини території України та діяльність підконтрольних рф маріонеткових терористичних утворень «Л/ДНР».

Петро Симоненко на оголошення йому підозри публічно не реагував.