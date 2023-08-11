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Первая группа пилотов завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета
Первая группа пилотов завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета — Washington Posthttps://racurs.ua/n186083-pervaya-gruppa-pilotov-zavershit-obuchenie-na-f-16-ne-ranshe-sleduuschego-leta-washington-post.htmlРакурс
Перша група українських пілотів завершить навчання на американських F-16 не раніше ніж наступного літа.
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The Washington Post з посиланням на власні джерела.
Причина в тому, пише видання, що спочатку пілоти повинні пройти чотиримісячні курси англійської мови у Британії. Хоч вони вже добре володіють англійською, їм необхідно вивчити термінологію, пов’язану з реактивними літаками.
Таким чином, бойова підготовка, яка триватиме близько шести місяців, почнеться у січні.
Друга група буде готова через шість місяців — наприкінці 2024 року. В Україні ж вважають, що навчання пілотів може зайняти значно менше часу.
Українські посадовці заявили журналістам, що це «затягування», адже фактично відсуває початок бойової підготовки на січень 2024 року. Саме навчання на літаках займе близько 6 місяців.
Паралельно західні союзники запропонували окрему програму для навчання пілотів-новачків, яка вимагатиме більш як два роки навчання.
Таким чином це відсуває початок бойової підготовки, яка, як очікується, триватиме шість місяців — до січня. Друга група приблизно такого ж розміру буде готова за пів року або приблизно до кінця наступного року. Це називається затягуванням, — розповіло одне з джерел видання.