Первая группа пилотов завершит обучение на F-16 не раньше следующего лета

https://racurs.ua/n186083-pervaya-gruppa-pilotov-zavershit-obuchenie-na-f-16-ne-ranshe-sleduuschego-leta-washington-post.html

Ракурс

Перша група українських пілотів завершить навчання на американських F-16 не раніше ніж наступного літа.

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The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Причина в тому, пише видання, що спочатку пілоти повинні пройти чотиримісячні курси англійської мови у Британії. Хоч вони вже добре володіють англійською, їм необхідно вивчити термінологію, пов’язану з реактивними літаками.

Таким чином, бойова підготовка, яка триватиме близько шести місяців, почнеться у січні.

Друга група буде готова через шість місяців — наприкінці 2024 року. В Україні ж вважають, що навчання пілотів може зайняти значно менше часу.

Українські посадовці заявили журналістам, що це «затягування», адже фактично відсуває початок бойової підготовки на січень 2024 року. Саме навчання на літаках займе близько 6 місяців.

Паралельно західні союзники запропонували окрему програму для навчання пілотів-новачків, яка вимагатиме більш як два роки навчання.