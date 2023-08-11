Власти Одессы раскрыли нововведения, которые ждут отдыхающих

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Водолази щодня перевірятимуть морське дно на офіційно відкритих пляжах Одеси.

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Ці роботи виконуватимуть коштом місцевих бюджетів, розповів заступник голова ОВА Дмитро Радулов.

Крім того, кожен пляж, який буде відкритий для відвідувачів, має бути обладнаний загороджувальною сіткою, двома вежами з рятувальниками: одна в районі сітки, друга на пляжі, та мати укриття в пішій доступності.

Офіційно відкриті пляжі працюватимуть з 8.00 до 8.00. На них буде заборонено купатися під час шторму силою два і більше балів.

На цей час спеціальна комісія визначає, які саме пляжі підійдуть під усі критерії для їхнього відкриття.

Наразі комісії працюють лише в Одесі та в Ізмаїльському районі. У Білгород-Дністровському районі, на жаль, пляжі відкрити не вийде, — пояснив Радулов на спеціальному брифінгу, передає «Думська». — У будь-якому випадку відкриються тільки ті пляжі, які повністю відповідають вимогам, зазначеним у наказі начальника ОВА.

Їх список мають оголосити вже найближчим часом.

За інформацією «Думської» на цей час найбільше відповідають критеріям три пляжі в межах міста: два муніципальні на 10-й та 13-й станції Великого фонтану та один орендований на 14-й станції.

Раніше фахівці з мінної небезпеки заявили, що стовідсоткової безпеки відпочивальників після відкриття частини пляжів одеського узбережжя ніхто не зможе гарантувати.

Про це під час брифінгу в Media Center Ukraine Odesa повідомив керівник напряму з мінної небезпеки ГО «Асоціація саперів України» Сергій Чуткий.

За його словами, вивчення акваторії водолазами з подальшим отриманням паспорта підводної акваторії, акта обстеження та усунення небезпечних предметів не можуть забезпечити абсолютний захист відпочивальників. Адже міни є різних типів, зокрема такі маленькі, як «пелюстки». Вони можуть бути присипані піском і невидимі для водолазів.