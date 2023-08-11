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Ракурс
Неизвестные забаррикадировались в Нижней лавре, где должна работать комиссия Минкульта

Неизвестные забаррикадировались в Нижней лавре, где должна работать комиссия Минкульта

11 авг 2023, 17:10
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Невідомі забарикадувались на території Нижньої лаври, де має працювати комісія Мінкульту — «Суспільне».


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За рішенням суду УПЦ МП має звільнити 79 об'єктів із Нижньої лаври.

Водночас щонайменше у трьох приміщення Лаври перебувають сторонні люди, розповів очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

Невідомі забарикадувались у Нижній лаврі, де має працювати комісія Мінкульту

За його словами, вони не є ані ченцями, ані працівниками заповідника.

Кілька з них забарикадувались, розповідає «Громадське». Вони звинувачують поліцейських у нібито «крадіжці туалету». Щоб прибрати сторонніх з території Нижньої лаври, її тимчасово закрили для відвідувачів.

Невідомі забарикадувались у Нижній лаврі, де має працювати комісія Мінкульту

Раніше суд визнав законним розірвання договору оренди, укладеного між монастирем УПЦ МП та заповідником «Києво-Печерська лавра».

Історія питання

1 грудня 2022 року закінчився термін угоди про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою (МП). Успенський собор і Трапезну церкву повернули в державу. У відповідь УПЦ (МП) подала позов до суду.

29 березня з УПЦ (МП) розірвали договір про оренду Нижньої Лаври. На початку квітня там почала роботу комісія Мінкульту щодо передачі державі 79 корпусів, які були у користуванні УПЦ.

5 червня Комісія МКІП завершила перевірки будівель на території Києво-Печерської Лаври. Від УПЦ вимагали звільнити приміщення.

10 серпня Господарський суд Києва зобов’язав УПЦ МП повернути національному заповіднику «Києво-Печерська Лавра» 79 об'єктів із Нижньої Лаври. А 9 серпня цей же суд по іншій справі визнав законним розірвання договору безоплатного користування майном Лаври. Підставою для розірвання стала низка порушень, встановлених під час перевірки комісією МКІП та заповідником.

Источник: Ракурс


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