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МВД показало видео бодикамер полиции с кадрами повторного удара "Искандера" в Покровске

МВД показало видео бодикамер полиции с кадрами повторного удара «Искандера» в Покровске

11 авг 2023, 16:42
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МВС показало відео з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце ракетного удару в Покровську. На кадрах — момент удару другої ракети «Іскандер», від якої постраждали правоохоронці.


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Тоді, 7 серпня, загинули дев’ять людей, ще 86 були поранені.

Серед поранених — 36 поліцейських: це парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та всі, хто кинулися рятувати людей після удару по будинку.

Источник: Ракурс


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