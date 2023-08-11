МВД показало видео бодикамер полиции с кадрами повторного удара "Искандера" в Покровске

https://racurs.ua/n186084-mvd-pokazalo-video-bodikamer-policii-s-kadrami-povtornogo-udara-iskandera-v-pokrovske.html

Ракурс

МВС показало відео з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце ракетного удару в Покровську. На кадрах — момент удару другої ракети «Іскандер», від якої постраждали правоохоронці.

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Тоді, 7 серпня, загинули дев’ять людей, ще 86 були поранені.

Серед поранених — 36 поліцейських: це парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та всі, хто кинулися рятувати людей після удару по будинку.