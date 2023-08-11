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МВС показало відео з бодікамер поліції з кадрами повторного удару "Іскандера" в Покровську

МВС показало відео з бодікамер поліції з кадрами повторного удару «Іскандера» в Покровську

11 сер 2023, 16:42
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МВС показало відео з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце ракетного удару в Покровську. На кадрах — момент удару другої ракети «Іскандер», від якої постраждали правоохоронці.


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Тоді, 7 серпня, загинули дев’ять людей, ще 86 були поранені.

Серед поранених — 36 поліцейських: це парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та всі, хто кинулися рятувати людей після удару по будинку.

Джерело: Ракурс


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