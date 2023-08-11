МВС показало відео з бодікамер поліції з кадрами повторного удару "Іскандера" в Покровську

https://racurs.ua/ua/n186084-mvs-pokazalo-video-z-bodikamer-policiyi-z-kadramy-povtornogo-udaru-iskandera-v-pokrovsku.html

Ракурс

МВС показало відео з бодікамер поліцейських, які першими прибули на місце ракетного удару в Покровську. На кадрах — момент удару другої ракети «Іскандер», від якої постраждали правоохоронці.

.

Тоді, 7 серпня, загинули дев’ять людей, ще 86 були поранені.

Серед поранених — 36 поліцейських: це парамедики, вибухотехніки, дільничні, ювенальні поліцейські та всі, хто кинулися рятувати людей після удару по будинку.