Невідомі забарикадувались у Нижній лаврі, де має працювати комісія Мінкульту

https://racurs.ua/ua/n186085-nevidomi-zabarykaduvalys-u-nyjniy-lavri-de-maie-pracuvaty-komisiya-minkultu.html

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Невідомі забарикадувались на території Нижньої лаври, де має працювати комісія Мінкульту — «Суспільне».

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За рішенням суду УПЦ МП має звільнити 79 об'єктів із Нижньої лаври.

Водночас щонайменше у трьох приміщення Лаври перебувають сторонні люди, розповів очільник заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

За його словами, вони не є ані ченцями, ані працівниками заповідника.

Кілька з них забарикадувались, розповідає «Громадське». Вони звинувачують поліцейських у нібито «крадіжці туалету». Щоб прибрати сторонніх з території Нижньої лаври, її тимчасово закрили для відвідувачів.

Раніше суд визнав законним розірвання договору оренди, укладеного між монастирем УПЦ МП та заповідником «Києво-Печерська лавра».

Історія питання

1 грудня 2022 року закінчився термін угоди про оренду Успенського та Трапезного соборів Українською православною церквою (МП). Успенський собор і Трапезну церкву повернули в державу. У відповідь УПЦ (МП) подала позов до суду.

29 березня з УПЦ (МП) розірвали договір про оренду Нижньої Лаври. На початку квітня там почала роботу комісія Мінкульту щодо передачі державі 79 корпусів, які були у користуванні УПЦ.

5 червня Комісія МКІП завершила перевірки будівель на території Києво-Печерської Лаври. Від УПЦ вимагали звільнити приміщення.

10 серпня Господарський суд Києва зобов’язав УПЦ МП повернути національному заповіднику «Києво-Печерська Лавра» 79 об'єктів із Нижньої Лаври. А 9 серпня цей же суд по іншій справі визнав законним розірвання договору безоплатного користування майном Лаври. Підставою для розірвання стала низка порушень, встановлених під час перевірки комісією МКІП та заповідником.