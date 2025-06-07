ПЦУ назвала провокацією перенесення «КиївПрайд Парку» на площу біля Михайлівського монастиря

ПЦУ вважає провокацією те, що організатори заходу «КиївПрайд Парк» обрали місцем його проведення площу біля Михайлівського Золотоверхого монастиря.

У пресслужбі Київської Митрополії ПЦУ зауважили, що організація заходу під стінами монастиря в переддень свята Трійці «не є випадковим збігом обставин», а свідчить про «свідомі провокативні та антицерковні наміри організаторів»

Раныше стало выдомо, що у Києві через загрозу теракту захід «КиївПрайд Парк» перенесли на інше місце. Він мав відбутися у павільйоні «Кит» на ВДНГ.

Як зазначили в організації «КиївПрайд» та павільйоні «Кит», «через погрози агресивно налаштованих осіб та потенційну загрозу теракту» Нацполіція «поставила умови», за яких провести подію на території ВДНГ стало неможливо. Це, мовляв, сталося лише за день до події.

Тепер подію проведуть на Михайлівській площі біля будівлі МЗС.