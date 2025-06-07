У Харкові після російського удару під завалами шукають працівників одного з підприємств

Наслідки російського обстрілу Харкова, фото: Харківська обласна прокуратура

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Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, завдали наймасштабнішого удару по Харкову за весь час війни.

Троє людей загинули, ще понад 20, серед яких є діти, постраждали. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.

Зазначається, що ворог у період з 3.00 до 5.00 застосував для атаки на місто понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.

Російська атака призвела до таких наслідків:

низка влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих — трьох жінок і двох чоловіків. Згодом в прокуратурі повідомили, що на території підприємства, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній. Триває пошуково-рятувальна операція;

в Основʼянському районі безпілотник поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок — загорілись квартири з девʼятого по сьомий поверхи, обвалились плити. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, музичну школу, адміністративну будівлю, авто. Загинули дві жінки віком 59 та 86 років. Ще 13 людей травмовані, серед яких півторамісячний хлопчик. У дитини — гостра реакція на стрес;

ще один безпілотник ворога вдарив по приватному житловому сектору у Київському районі. Загинув 32-річний чоловік. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка, дістали поранення.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу).