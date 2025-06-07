В Харькове после российского удара под завалами ищут работников одного из предприятий

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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, завдали наймасштабнішого удару по Харкову за весь час війни.
Троє людей загинули, ще понад 20, серед яких є діти, постраждали. Про це повідомляє прес-служба Харківської обласної прокуратури.
Зазначається, що ворог у період з 3.00 до 5.00 застосував для атаки на місто понад 50 безпілотників, чотири керовані авіаційні бомби та ракету.
Російська атака призвела до таких наслідків:
- низка влучань по території підприємства у Київському районі. Спалахнула масштабна пожежа. Спочатку повідомлялося про п’ятьох постраждалих — трьох жінок і двох чоловіків. Згодом в прокуратурі повідомили, що на території підприємства, ймовірно, заблоковано шістьох працівників. Зв’язок із ними відсутній. Триває пошуково-рятувальна операція;
- в Основʼянському районі безпілотник поцілив у девʼятиповерховий житловий будинок — загорілись квартири з девʼятого по сьомий поверхи, обвалились плити. Пошкоджено сусідні багатоповерхівки, музичну школу, адміністративну будівлю, авто. Загинули дві жінки віком 59 та 86 років. Ще 13 людей травмовані, серед яких півторамісячний хлопчик. У дитини — гостра реакція на стрес;
- ще один безпілотник ворога вдарив по приватному житловому сектору у Київському районі. Загинув 32-річний чоловік. Ще троє людей, серед яких 14-річна дівчинка, дістали поранення.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 Кримінального кодексу).
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