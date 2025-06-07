Ліквідація наслідків комбінованої атаки ворога на Київ, фото: ДСНС

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У Києві продовжуються аварійно-відновлювальні роботи з розбирання будівельних конструкцій, пошкоджених у Солом’янському районі внаслідок російської комбінованої повітряної атаки в ніч на 6 червня.

Про це сьогодні, 7 червня, повідомила прес-служба ДСНС, опублікувавши відповідні фото.

Зазначається, що на місці працюють майже 100 рятувальників та 32 одиниці рятувальної техніки.

Вчора з ночі до вечора рятувальники ліквідовували наслідки російського обстрілу, сьогодні зранку роботи було поновлено.

Вчора внаслідок російської атаки по Києву постраждали 22 людини. Повідомлялося про чотирьох загиблих, серед них троє рятувальників, які працювали під обстрілами. Падіння уламків було зафіксовано у Соломʼянському, Голосіївському, Дарницькому та Деснянському районах столиці. Зокрема у Соломʼянському районі пошкоджено квартири у 16-поверхівці, а також магазини та торговельний центр.