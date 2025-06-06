Троє рятувальників загинули у Києві 6 червня, фото: МВС

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У Києві в ніч на сьогодні, 6 червня, під час ліквідації наслідків російських ударів загинули троє рятувальників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя, — розповів міністр.

Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога, — додав він.

Зазначається, що загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще близько 40 — поранені.