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Трое спасателей погибли в Киеве 6 июня, фото: МВД
В Киеве во время ликвидации последствий российских ударов погибли трое спасателей (ФОТО)https://racurs.ua/n206857-v-kieve-vo-vremya-likvidacii-posledstviy-rossiyskih-udarov-pogibli-troe-spasateley-foto.htmlРакурс
У Києві в ніч на сьогодні, 6 червня, під час ліквідації наслідків російських ударів загинули троє рятувальників.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя, — розповів міністр.
Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога, — додав він.
Зазначається, що загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще близько 40 — поранені.
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