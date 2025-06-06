Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Трое спасателей погибли в Киеве 6 июня, фото: МВД

В Киеве во время ликвидации последствий российских ударов погибли трое спасателей (ФОТО)

6 июн 2025, 09:21
999

У Києві в ніч на сьогодні, 6 червня, під час ліквідації наслідків російських ударів загинули троє рятувальників.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

У Києві під час ліквідації наслідків ворожих ударів загинуло троє рятувальників ДСНС. Вони працювали під обстрілами, щоб допомогти людям. Ще 9 надзвичайників отримали поранення. Є важкі, лікарі боряться за їхні життя, — розповів міністр.

Також 5 рятувальників травмовано під час гасіння пожежі на Тернопільщині. Усім надається медична допомога, — додав він.

Зазначається, що загалом по Україні цієї ночі внаслідок російської атаки загинули троє людей, ще близько 40 — поранені.

Троє рятувальників загинули у Києві 6 червня, фото: МВС

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров