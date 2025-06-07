Росіяни невдовзі зможуть бити по Сумах FPV-дронами — DeepStatehttps://racurs.ua/ua/n206888-rosiyany-skoro-zmojut-byty-po-sumah-fpv-dronamy-deepstate.htmlРакурс
На Сумщині ворог зайняв населені пункти Кіндратівка та Олексіївка, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території. Далі на шляху окупантів селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби увійти в Малу Корчаківку.
У цьому районі ворогу вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, що створює загрозу ударів FPV-дронами по місту. Про це попереджають аналітики проекту DeepState.
З часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку, — наголошують у DeepState.
Зазначається, що важкою є ситуація і по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка:
- ворог підібрався впритул до цих населених пунктів і пробує їх так само зайняти повністю та закріпитися. Здійснюється фіксація уражень навколо Яблунівки, а також росіяни пробують залазити в Юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували;
- в район Локні ворог намагається пройти східніше від села в ліси в напрямку Садків — якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко.
Основний ресурс московитів — переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині, — наголошують у DeepState.
Вогневою підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на інших багатьох ділянках противник майже не застосовує техніку, а ставить свої зусилля на піхоту (часто на мотоциклах) і на дрони, які вибивають логістику та позиції, — додають аналітики.