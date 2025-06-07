Повітряні сили опублікували відео зі збитим російським Су-35

Ракурсhttps://racurs.ua/
Збитий російський літак, скріншот відео
Повітряні сили опублікували відео зі збитим російським Су-35https://racurs.ua/ua/n206887-povitryani-syly-opublikuvaly-video-zi-zbytym-rosiyskym-su-35.htmlРакурс
Повітряні сили України на своїх сторінках у соцмережах опублікували відео з російським військовим літаком Су-35, збитим сьогодні, 7 червня, на Курському напрямку.
На відео, знятому з повітря, показані палаючі на землі уламки ворожого літака.
Раніше сьогодні Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття вранці на Курському напрямку ворожого Су-35.
Також повідомлення про знищення Су-35 з’явилися в російських Telegram-каналах. Стверджується, що пілот врятувався.
Су-35 це багатоцільовий винищувач, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.
Читайте також
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...