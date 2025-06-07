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Ракурс
Збитий російський літак, скріншот відео

Повітряні сили опублікували відео зі збитим російським Су-35

7 чер 2025, 13:02
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Повітряні сили України на своїх сторінках у соцмережах опублікували відео з російським військовим літаком Су-35, збитим сьогодні, 7 червня, на Курському напрямку.

На відео, знятому з повітря, показані палаючі на землі уламки ворожого літака.

Раніше сьогодні Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття вранці на Курському напрямку ворожого Су-35.

Також повідомлення про знищення Су-35 з’явилися в російських Telegram-каналах. Стверджується, що пілот врятувався.

Су-35 це багатоцільовий винищувач, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.

Джерело: Ракурс


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