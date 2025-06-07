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Захисники України знищили російських винищувач Су-35, інфографіка: Повітряні сили
На Курському напрямку збито російський винищувач Су-35 — Повітряні силиhttps://racurs.ua/ua/n206885-na-kurskomu-napryamku-zbyto-rosiyskyy-vynyschuvach-su-35-povitryani-syly.htmlРакурс
На Курському напрямку сьогодні, 7 червня, збито російський винищувач Су-35.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! — вказано в повідомленні.
Су-35 це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.
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