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Ракурс
Захисники України знищили російських винищувач Су-35, інфографіка: Повітряні сили

На Курському напрямку збито російський винищувач Су-35 — Повітряні сили

7 чер 2025, 11:54
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На Курському напрямку сьогодні, 7 червня, збито російський винищувач Су-35.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! — вказано в повідомленні.

Су-35 це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.

Джерело: Ракурс


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