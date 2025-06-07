Знищення російської військової техніки, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n206884-drony-znyschyly-zamaskovani-gaubyci-rashystiv-na-zaporizkomu-napryamku-video.html

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На Запорізькому напрямку українські прикордонники виявили та знищили дві замасковані російські 122-мм гаубиці Д-30 та їх артилерійський розрахунок.

Відповідне відео сьогодні, 7 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Удар було завдано FPV-дронами, — зазначили в ДПСУ.

На відео показано моменти влучань у рашистів та їхню техніку, зняти камерами FPV-дронів та іншими засобами.