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Ракурс
Знищення російської військової техніки, скріншот відео

Дрони знищили замасковані гаубиці рашистів на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)

7 чер 2025, 11:27
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На Запорізькому напрямку українські прикордонники виявили та знищили дві замасковані російські 122-мм гаубиці Д-30 та їх артилерійський розрахунок.

Відповідне відео сьогодні, 7 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Удар було завдано FPV-дронами, — зазначили в ДПСУ.

На відео показано моменти влучань у рашистів та їхню техніку, зняти камерами FPV-дронів та іншими засобами.

Джерело: Ракурс


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