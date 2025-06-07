Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Знищення російської військової техніки, скріншот відео
Дрони знищили замасковані гаубиці рашистів на Запорізькому напрямку (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206884-drony-znyschyly-zamaskovani-gaubyci-rashystiv-na-zaporizkomu-napryamku-video.htmlРакурс
На Запорізькому напрямку українські прикордонники виявили та знищили дві замасковані російські 122-мм гаубиці Д-30 та їх артилерійський розрахунок.
Відповідне відео сьогодні, 7 червня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Удар було завдано FPV-дронами, — зазначили в ДПСУ.
На відео показано моменти влучань у рашистів та їхню техніку, зняти камерами FPV-дронів та іншими засобами.
Гра в наперстки у ВАКС: Як інкримінувати діяння, визнане таким, що не містить складу злочину
Розуміти і розумнішати: до нових американських підходів — без емоцій
Судді поза законом
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...