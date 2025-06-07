Показово «відновлена» інфраструктура на ТОТ не працює через вимкнений рашистами мобільний зв’язок

Окупанти вимкнули мобільний зв’язок в низці населених пунктів, фото: БНК

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Російські загарбники, не завершивши із ремонтами дахів, заміною вікон, відновленням системи опалення у багатоповерхівках тимчасово окупованого Сіверськодонецька, почали показово встановлювати там кабіни пасажирських ліфтів.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Втім, ліфти не функціонують і не працюватимуть у найближчому майбутньому. Начебто, через неспроможність організувати диспетчеризацію. Цю роботу неможливо виконати, бо вимкнений мобільний зв’язок, — зазначили в ОВА.

Також мобільний зв’язок відсутній в окупованому вже кілька років Рубіжному — жителям окупанти запропонували, як і у містах по сусідству, користуватися дротовими засобами зв’язку — таксофонами.