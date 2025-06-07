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Ракурс
оккупанты отключили мобильную связь в ряде населенных пунктов, фото: БНК

Показательно «восстановленная» инфраструктура на ВОТ не работает из-за отключенной рашистами мобильной связи

7 июн 2025, 10:53
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Російські загарбники, не завершивши із ремонтами дахів, заміною вікон, відновленням системи опалення у багатоповерхівках тимчасово окупованого Сіверськодонецька, почали показово встановлювати там кабіни пасажирських ліфтів.

Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Втім, ліфти не функціонують і не працюватимуть у найближчому майбутньому. Начебто, через неспроможність організувати диспетчеризацію. Цю роботу неможливо виконати, бо вимкнений мобільний зв’язок, — зазначили в ОВА.

Також мобільний зв’язок відсутній в окупованому вже кілька років Рубіжному — жителям окупанти запропонували, як і у містах по сусідству, користуватися дротовими засобами зв’язку — таксофонами.

Або, як загарбники цю послугу називають, — телефонами колективного користування вуличного виконання. Їх усього чотири. Дістатися до них можна лише за відсутності комендантської години. Зателефонувати — на міські та номери екстрених служб, — зазначили в ОВА.

Фото: ЗМІ окупантів

Источник: Ракурс


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