Показательно «восстановленная» инфраструктура на ВОТ не работает из-за отключенной рашистами мобильной связи

Показательно «восстановленная» инфраструктура на ВОТ не работает из-за отключенной рашистами мобильной связиhttps://racurs.ua/n206883-pokazatelno-vosstanovlennaya-infrastruktura-na-vot-ne-rabotaet-iz-za-otkluchennoy-rashistami.htmlРакурс
Російські загарбники, не завершивши із ремонтами дахів, заміною вікон, відновленням системи опалення у багатоповерхівках тимчасово окупованого Сіверськодонецька, почали показово встановлювати там кабіни пасажирських ліфтів.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОВА.
Втім, ліфти не функціонують і не працюватимуть у найближчому майбутньому. Начебто, через неспроможність організувати диспетчеризацію. Цю роботу неможливо виконати, бо вимкнений мобільний зв’язок, — зазначили в ОВА.
Також мобільний зв’язок відсутній в окупованому вже кілька років Рубіжному — жителям окупанти запропонували, як і у містах по сусідству, користуватися дротовими засобами зв’язку — таксофонами.
Або, як загарбники цю послугу називають, — телефонами колективного користування вуличного виконання. Їх усього чотири. Дістатися до них можна лише за відсутності комендантської години. Зателефонувати — на міські та номери екстрених служб, — зазначили в ОВА.