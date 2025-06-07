Последствия атаки российских беспилотников на Овидиополь, фото: Одесская областная прокуратура

https://racurs.ua/n206882-v-odesskoy-oblasti-rossiyskie-bespilotniki-povredili-hram-foto.html

Ракурс

Рашисти в ніч на сьогодні, 7 червня, атакували Одещину ударними безпілотниками.

Під ударами був Одеський район. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, росіяни цієї ночі також здійснили чергову комбіновану атаку по Дніпропетровщині. Зокрема, у Дніпрі постраждали двоє жінок.