Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия атаки российских беспилотников на Овидиополь, фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области российские беспилотники повредили храм (ФОТО)

7 июн 2025, 10:22
999

Рашисти в ніч на сьогодні, 7 червня, атакували Одещину ударними безпілотниками.

Під ударами був Одеський район. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки атаки російських безпілотників на Овідіополь, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни цієї ночі також здійснили чергову комбіновану атаку по Дніпропетровщині. Зокрема, у Дніпрі постраждали двоє жінок.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров