Последствия российской ночной атаки по Днепру, фото: Сергей Лысак

https://racurs.ua/n206881-v-dnepre-dvoe-postradavshih-v-rezultate-kombinirovannoy-ataki-rashistov-foto.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, здійснили чергову комбіновану атаку по Дніпропетровщині.

В області збили шість ракет та 27 безпілотників. Проте внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, у Дніпрі:

постраждали жінки віком 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні;

пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів; зайнялася автівка, три — побиті;

у багатоповерхівках потрощені вікна — зараз ще триває обстеження.

Також постраждав Павлоград:

понівечені підприємство та багатоквартирні будинки;

вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. Дев’ять автомобілів знищено. Люди не постраждали.

Зранку ворог поновив удари по Нікопольщині: