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В Днепре двое пострадавших в результате комбинированной атаки рашистов (ФОТО)https://racurs.ua/n206881-v-dnepre-dvoe-postradavshih-v-rezultate-kombinirovannoy-ataki-rashistov-foto.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, здійснили чергову комбіновану атаку по Дніпропетровщині.
В області збили шість ракет та 27 безпілотників. Проте внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зокрема, у Дніпрі:
- постраждали жінки віком 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні;
- пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів; зайнялася автівка, три — побиті;
- у багатоповерхівках потрощені вікна — зараз ще триває обстеження.
Також постраждав Павлоград:
- понівечені підприємство та багатоквартирні будинки;
- вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. Дев’ять автомобілів знищено. Люди не постраждали.
Зранку ворог поновив удари по Нікопольщині:
- fpv-дрони та важка артилерію атакували райцентр та Марганецьку громаду;
- у Нікополі пошкоджена дев’ятиповерхівка. Попередньо, без жертв.
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