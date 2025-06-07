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Последствия российской атаки по Луцку, фото: ГСЧС

В Луцке завершили поисково-спасательные работы на месте российской атаки — двое погибших (ФОТО, ВИДЕО)

7 июн 2025, 09:02
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У Луцьку завершили пошуково-рятувальні роботи на місці російської атаки, здійсненої вчора, 6 червня.

Про це сьогодні, 7 червня, вранці повідомила прес-служба ДСНС.

Сьогодні вранці з-під завалів зруйнованого під’їзду 9-поверхового будинку в Луцьку було знайдено тіло дівчини, — розповіли у відомстві. — Нагадаємо, вчора було деблоковано тіло чоловіка.

Загалом постраждало 30 людей, евакуйовано п’ятьох людей та декілька домашніх тварин.

Значно пошкоджено житлові будинки, адміністративні споруди, меблевий цех, виробничі приміщення та автомобілі, — розповіли у ДСНС. — На місці працювали рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи ДСНС та поліції. Розгорнуто «Пункт незламності» для допомоги мешканцям.

Наслідки російської атаки по Луцьку, фото: ДСНС

За інформацією телеканалу «Ми Україна», загиблі — молода пара, яка мешкала на восьмому поверсі будинку, по якому вдарили рашисти. Їхні тіла виявили у підвалі, оскільки вся конструкція підʼїзду обвалилася.

Мер міста Ігор Поліщук у своєму Telegram-каналі повідомив, що сьогодні в громаді оголошено День жалоби за загиблими.

Вчора він опублікував відео, яке показує, що в одному з під’їздів постраждалої багатоповерхівки залишилися лише зовнішні стіни — усі внутрішні панельні конструкції повністю обвалилися.

Джерело: ДСНС, «Ми Україна», Ігор Поліщук

Источник: Ракурс


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