В Луцке увеличилось количество погибших и пострадавших. Фото: ГСЧС

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Кількість загиблих у Луцьку внаслідок атаки рф зросла.

Рятувальники деблокували тіло 27-річного загиблого чоловіка з-під завалів зруйнованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи та всі необхідні служби. Розгорнуто «Пункт незламності» для допомоги мешканцям.

Також в ДСНС заявили, що в Чернігові працівники ДСНС деблокували тіло загиблого з-під завалів на території промислового підприємства, яке атакували російські війська. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, 6 червня Луцьк масованого обстрілу ракетами та дронами. У місті внаслідок влучань пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого та 27 постраждалих.