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В Луцке увеличилось количество погибших и пострадавших. Фото: ГСЧС
В Луцке увеличилось количество погибших и пострадавших (ФОТО)https://racurs.ua/n206877-v-lucke-uvelichilos-kolichestvo-pogibshih-i-postradavshih-foto.htmlРакурс
Кількість загиблих у Луцьку внаслідок атаки рф зросла.
Рятувальники деблокували тіло 27-річного загиблого чоловіка з-під завалів зруйнованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.
Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи та всі необхідні служби. Розгорнуто «Пункт незламності» для допомоги мешканцям.
Також в ДСНС заявили, що в Чернігові працівники ДСНС деблокували тіло загиблого з-під завалів на території промислового підприємства, яке атакували російські війська. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, 6 червня Луцьк масованого обстрілу ракетами та дронами. У місті внаслідок влучань пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого та 27 постраждалих.