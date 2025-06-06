Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Луцьку зросла кількість загиблих та постраждалих. Фото: ДСНС

У Луцьку зросла кількість загиблих та постраждалих (ФОТО)

6 чер 2025, 20:58
999

Кількість загиблих у Луцьку внаслідок атаки рф зросла.

Рятувальники деблокували тіло 27-річного загиблого чоловіка з-під завалів зруйнованого дев’ятиповерхового житлового будинку. Кількість постраждалих зросла до 30 осіб. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Наразі на місці обстрілів працюють рятувальники, волонтери Червоного Хреста, психологи та всі необхідні служби. Розгорнуто «Пункт незламності» для допомоги мешканцям.

У Луцьку зросла кількість загиблих та постраждалих. Фото: ДСНС

У Луцьку зросла кількість загиблих та постраждалих. Фото: ДСНС

У Луцьку зросла кількість загиблих та постраждалих. Фото: ДСНС

Також в ДСНС заявили, що в Чернігові працівники ДСНС деблокували тіло загиблого з-під завалів на території промислового підприємства, яке атакували російські війська. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

У Чернігові дістали тіло загиблого з-під завалів. Фото: ДСНС

У Чернігові дістали тіло загиблого з-під завалів. Фото: ДСНС

У Чернігові дістали тіло загиблого з-під завалів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, 6 червня Луцьк масованого обстрілу ракетами та дронами. У місті внаслідок влучань пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури. Наразі відомо про одного загиблого та 27 постраждалих.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів