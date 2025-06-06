рф звернулася до МАГАТЕ у спробі запустити окуповану ЗАЕС. Фото:

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Країна-агресор росія заявила про бажання перезапустити окуповану Запорізьку АЕС.

Загарбники вже звернулися до МАГАТЕ, аби організація стала посередником у переговорах зі США щодо палива для станції. До окупації «атомка» використовувала для своєї роботи ядерне паливо американської фірми Westinghouse. Глава корпорації «Росатом» Олексій Ліхачов заявив, що рф готова або використовувати це саме паливо, або ж повністю вивезти його й повернути до США. Про це повідомило Reuters.

За словами Ліхачова, російська сторона підготувала «комплексний план» поетапного введення ЗАЕС в експлуатацію, але його можна реалізувати лише за умови усунення всіх військових загроз.

Раніше глава Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявляв, що перезапуск окупованої станції наразі неможливий через відсутність стабільного електропостачання та води для охолодження. Однак, як запевнив він, МАГАТЕ готова виступити посередником у переговорах між росією та Сполученими Штатами.

Раніше повідомлялося, що росіяни планують підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми. Підготовлена для цього ЛЕП може запрацювати найближчими тижнями, бо розподільчий вузол та компресорна станція вже майже готові у районах окупованих Маріуполя та Бердянська.

Джерело: Reuters