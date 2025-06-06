У Києві відновили рух поїздів метро червоною гілкою. Фото: Київський метрополітен

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Рух поїздів метро червоною гілкою метро відновили в Києві.

Комунальники працювали безперервно 13 годин, щоб якнайшвидше усунути наслідки російського нічного обстрілу. Роботи включали з'єднання десятків комунікацій, перевірку систем сигналізації, живлення, керування та тестування безпеки інфраструктури для перевезень. Про це комунальне підприємство «Київський метрополітен» повідомило у Facebook.

Зазначається, що перед запуском регулярного руху лінією фахівці запустили тестовий поїзд, щоб переконатися в готовності ділянки до перевезення пасажирів.

Нагадаємо, в Києві внаслідок падіння уламків та влучань були пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури, житлові будинки, автомобілі, а також колії метрополітену. Спочатку планувалося, що на відновлення роботи всієї червоної лінії столичного метрополітену між станціями «Лісова» та «Арсенальна» потрібно 24 години. Влада організувала автобусний маршрут.

Крім того, через російські обстріли в Києві 2 тис. 167 родин з лівого берега Дніпра залишились без електропостачання.