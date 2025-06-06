У Луцьку рятувальники знайшли загиблого, а постраждалих вже 27. Фото: ДСНС

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Масований обстріл Луцька вночі 6 травня призвів до загибелі чоловіка — рятувальники деблокували тіло загиблого з-під завалів дев’ятиповерхівки.

Кількість постраждалих внаслідок нічної російської атаки по місту зросла до 27 людей. Під завалами, ймовірно, ще є люди. У ДСНС проводять розбір конструкцій зруйнованого будинку. На допомогу в проведенні аварійно-рятувальних робіт прибули рятувальники з Рівненщини. Залучена техніка комунальних підприємств та інших установ. Про це Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила у Telegram.

Також ракетні та дронові удари пошкодили в Луцьку житловий будинок, адміністративні будівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури, зокрема, меблевий цех та ремонтні приміщення, автомобілі. Всі пожежі вже ліквідовано.

Нагадаємо, вночі 6 червня Луцьк зазнав чи не наймасовішої атаки з боку росії з початку повномасштабної війни. У місті внаслідок влучань пошкоджено багатоповерхові та приватні житлові будинки, освітні заклади, адмінбудівлі та виробничі приміщення цивільної інфраструктури. Було відомо про 15 постраждалих.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину — ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.