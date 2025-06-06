Ремонт метро після російської атаки у Києві, фото: КМДА

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У Києві близько 70 фахівців різних служб КП «Київський метрополітен» відновлюють і ремонтують колії та мережі метро, пошкоджені внаслідок комбінованої повітряної атаки рашистів в ніч на сьогодні, 6 червня.

Про це повідомляється у Telegram-каналі КМДА.

Крім того, до робіт з ліквідації наслідків нічного обстрілу залучені 70 працівників та 10 одиниць техніки керуючих компанії.

Також до роботи залучено чотири районних шляхово-експлуатаційних управлінь (ШЕУ) комунальної корпорації «Київавтодор».

На місцях пошкоджень працюють 26 фахівців і 14 одиниць спецтехніки. Зокрема, навантажувачі та самоскиди, що прибирають уламки, пошкоджені елементи дорожнього покриття та благоустрою, — вказано в повідомленні на Офіційному порталі Києва. — Комунальні служби оперативно реагують на наслідки ворожих атак, аби якнайшвидше відновити безпечний проїзд і прохід дорогами столиці.

Мер Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за уточненими даними, внаслідок ворожої атаки загинули троє людей, усі в Соломʼянському районі. На стаціонарному лікуванні перебувають 17 постраждалих, вісім отримують допомогу амбулаторно.