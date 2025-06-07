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Ракурс
Наслідки російської нічної атаки по Дніпру, фото: Сергій Лисак

У Дніпрі двоє постраждалих внаслідок комбінованої атаки рашистів (ФОТО)

7 чер 2025, 09:41
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, здійснили чергову комбіновану атаку по Дніпропетровщині.

В області збили шість ракет та 27 безпілотників. Проте внаслідок ворожої атаки є постраждалі та руйнування. Про це сьогодні вранці у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зокрема, у Дніпрі:

  • постраждали жінки віком 45 та 88 років. Їм надали необхідну допомогу. Одна з них залишається на амбулаторному лікуванні;
  • пошкоджені інфраструктура, підприємство, навчальний заклад і декілька десятків гаражів; зайнялася автівка, три — побиті;
  • у багатоповерхівках потрощені вікна — зараз ще триває обстеження.

Також постраждав Павлоград:

  • понівечені підприємство та багатоквартирні будинки;
  • вогнем охопило машини. Надзвичайники гасять пожежу. Дев’ять автомобілів знищено. Люди не постраждали.

Зранку ворог поновив удари по Нікопольщині:

  • fpv-дрони та важка артилерію атакували райцентр та Марганецьку громаду;
  • у Нікополі пошкоджена дев’ятиповерхівка. Попередньо, без жертв.

Наслідки російської нічної атаки по Дніпру, фото: Сергій Лисак

Джерело: Ракурс


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