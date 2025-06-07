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Ракурс
Рашисти в ніч на 7 червня здійснили масовану атаку по Харкову, фото: ДСНС

50 «шахедів», ракета та КАБи атакували вночі Харків — троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)

7 чер 2025, 08:33
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, здійснили найпотужнішу за весь час повномасштабної війни атаку по Харкову. Пролунали десятки вибухів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.

Відомо про трьох загиблих та щонайменше 18 постраждалих.

Під ударами були Київський та Основ’янський райони Харкова. Наразі зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.

Начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко повідомив, що росія застосувала для ударів по місту:

  • понад 50 безпілотників типу «Герань-2»;
  • чотири керовані авіаційні бомби;
  • одну ракету, тип якої встановлюється.

Атака тривала з 3.30 до п’ятої ранку.

У ДСНС повідомляють, що один з російських ударів влучив у житлову дев’ятиповерхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. З-під завалів врятували жінку.

Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об'єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи, — розповіли у відомстві.

Зазначається, що двоє загиблих — із дев’ятиповерхової будівлі, ще одна жертва — з приватного сектору.

Джерело: Ракурс


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