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Рашисти в ніч на 7 червня здійснили масовану атаку по Харкову, фото: ДСНС
50 «шахедів», ракета та КАБи атакували вночі Харків — троє загиблих (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n206879-50-shahediv-raketa-ta-kaby-atakuvaly-vnochi-harkiv-troie-zagyblyh-foto-video.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 7 червня, здійснили найпотужнішу за весь час повномасштабної війни атаку по Харкову. Пролунали десятки вибухів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Ігор Терехов.
Відомо про трьох загиблих та щонайменше 18 постраждалих.
Під ударами були Київський та Основ’янський райони Харкова. Наразі зафіксовано пошкодження 18 багатоквартирних будинків (у трьох з них пошкоджено конструктив) та 13 приватних обійсть.
Начальник управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартак Борисенко повідомив, що росія застосувала для ударів по місту:
- понад 50 безпілотників типу «Герань-2»;
- чотири керовані авіаційні бомби;
- одну ракету, тип якої встановлюється.
Атака тривала з 3.30 до п’ятої ранку.
У ДСНС повідомляють, що один з російських ударів влучив у житлову дев’ятиповерхівку, де загорілися квартири на верхніх поверхах. З-під завалів врятували жінку.
Обстріли також пошкодили приватний сектор, цивільне підприємство та інші об'єкти. На місцях влучань працюють рятувальники, психологи, піротехніки та кінологи, — розповіли у відомстві.
Зазначається, що двоє загиблих — із дев’ятиповерхової будівлі, ще одна жертва — з приватного сектору.