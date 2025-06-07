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Ракурс
Наслідки атаки російських безпілотників на Овідіополь, фото: Одеська обласна прокуратура

На Одещині російські безпілотники пошкодили храм (ФОТО)

7 чер 2025, 10:22
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Рашисти в ніч на сьогодні, 7 червня, атакували Одещину ударними безпілотниками.

Під ударами був Одеський район. Про це повідомляє прес-служба Одеської обласної прокуратури.

Внаслідок атаки пошкоджено будівлю храму та іншу інфраструктуру селища Овідіополь. Повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється, — розповіли в прокуратурі.

Розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Наслідки атаки російських безпілотників на Овідіополь, фото: Одеська обласна прокуратура

Нагадаємо, росіяни цієї ночі також здійснили чергову комбіновану атаку по Дніпропетровщині. Зокрема, у Дніпрі постраждали двоє жінок.

Джерело: Ракурс


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