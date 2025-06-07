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Ракурс
Защитники Украины уничтожили российских истребитель Су-35, инфографика: Воздушные силы

На Курском направлении сбит российский истребитель Су-35 — Воздушные силы

7 июн 2025, 11:54
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На Курському напрямку сьогодні, 7 червня, збито російський винищувач Су-35.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.

Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! — вказано в повідомленні.

Су-35 це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.

Источник: Ракурс


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