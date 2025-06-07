Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Защитники Украины уничтожили российских истребитель Су-35, инфографика: Воздушные силы
На Курском направлении сбит российский истребитель Су-35 — Воздушные силыhttps://racurs.ua/n206885-na-kurskom-napravlenii-sbit-rossiyskiy-istrebitel-su-35-vozdushnye-sily.htmlРакурс
На Курському напрямку сьогодні, 7 червня, збито російський винищувач Су-35.
Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Командування Повітряних сил ЗСУ.
Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, в результаті успішної операції Повітряних Сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35! — вказано в повідомленні.
Су-35 це багатоцільовий винищувач четвертого покоління, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.
Игра в наперстки в ВАКС: Как инкриминировать деяние, признанное не содержащим состава преступления
Понимать и умнеть: к новым американским подходам без эмоций
Судьи вне закона
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...