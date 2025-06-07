Воздушные силы опубликовали видео со сбитым российским Су-35

Сбитый российский самолет, скриншот видео

https://racurs.ua/n206887-vozdushnye-sily-opublikovali-video-so-sbitym-rossiyskim-su-35.html

Ракурс

Повітряні сили України на своїх сторінках у соцмережах опублікували відео з російським військовим літаком Су-35, збитим сьогодні, 7 червня, на Курському напрямку.

На відео, знятому з повітря, показані палаючі на землі уламки ворожого літака.

Раніше сьогодні Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття вранці на Курському напрямку ворожого Су-35.

Також повідомлення про знищення Су-35 з’явилися в російських Telegram-каналах. Стверджується, що пілот врятувався.

Су-35 це багатоцільовий винищувач, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.