Воздушные силы опубликовали видео со сбитым российским Су-35

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Сбитый российский самолет, скриншот видео
Воздушные силы опубликовали видео со сбитым российским Су-35https://racurs.ua/n206887-vozdushnye-sily-opublikovali-video-so-sbitym-rossiyskim-su-35.htmlРакурс
Повітряні сили України на своїх сторінках у соцмережах опублікували відео з російським військовим літаком Су-35, збитим сьогодні, 7 червня, на Курському напрямку.
На відео, знятому з повітря, показані палаючі на землі уламки ворожого літака.
Раніше сьогодні Командування Повітряних сил ЗСУ повідомило про збиття вранці на Курському напрямку ворожого Су-35.
Також повідомлення про знищення Су-35 з’явилися в російських Telegram-каналах. Стверджується, що пілот врятувався.
Су-35 це багатоцільовий винищувач, розроблений як подальший розвиток Су-27. Застосовується росією у війні проти України. Вперше про збиття захисниками України російського Су-35 повідомлялося у березні 2022 року.
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