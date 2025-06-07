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Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: Красный Крест Украины

Российский дрон уничтожил автомобиль Красного Креста в Херсоне (ФОТО)

7 июн 2025, 12:43
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У Херсоні вчора, 6 червня, близько 17.30 у Херсоні внаслідок атаки російського дрона вибухнув та згорів службовий автомобіль Volkswagen, брендований логотипом Червоного Хреста України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Червоного Хреста України.

Зазначається, що цей автомобіль використовувала Херсонська обласна організація Українського Червоного Хреста. У момент атаки в ньому перебував водій, який, побачивши дрона, оперативно укрився у будинку поруч. На щастя, ніхто не постраждав.

У Червоному Хресті наголошують, що цей випадок є ще одним свідчення того, в яких умовах щодня доводиться працювати їхнім співробітникам та волонтерам, допомагаючи людям у зоні постійної небезпеки.

Напади на співробітників та установи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та класифікується як воєнний злочин, — наголошують в організації.

Наслідки удару російського дрона у Херсоні, фото: Червоний Хрест України

Источник: Ракурс


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