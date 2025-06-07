Последствия удара русского дрона в Херсоне, фото: Красный Крест Украины

https://racurs.ua/n206886-rossiyskiy-dron-unichtojil-avtomobil-krasnogo-kresta-v-hersone-foto.html

Ракурс

У Херсоні вчора, 6 червня, близько 17.30 у Херсоні внаслідок атаки російського дрона вибухнув та згорів службовий автомобіль Volkswagen, брендований логотипом Червоного Хреста України.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Червоного Хреста України.

Зазначається, що цей автомобіль використовувала Херсонська обласна організація Українського Червоного Хреста. У момент атаки в ньому перебував водій, який, побачивши дрона, оперативно укрився у будинку поруч. На щастя, ніхто не постраждав.

У Червоному Хресті наголошують, що цей випадок є ще одним свідчення того, в яких умовах щодня доводиться працювати їхнім співробітникам та волонтерам, допомагаючи людям у зоні постійної небезпеки.