В Сумской области сложная ситуация, карта: DeepState

https://racurs.ua/n206888-rossiyane-vskore-smogut-bit-po-sumam-fpv-dronami-deepstate.html

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На Сумщині ворог зайняв населені пункти Кіндратівка та Олексіївка, накопичує там піхоту і продовжує свої спроби рухатися в глибину території. Далі на шляху окупантів селище Хотінь, яке вони взяли за ціль окупувати і закріпитися, а також спроби увійти в Малу Корчаківку.

У цьому районі ворогу вдалося вийти на 20-кілометрову відстань до Сум, що створює загрозу ударів FPV-дронами по місту. Про це попереджають аналітики проекту DeepState.

З часом можна очікувати удари FPV-дронами по місту, коли підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку, — наголошують у DeepState.

Зазначається, що важкою є ситуація і по відтинку Новомиколаївка-Варачине-Яблунівка-Юнаківка:

ворог підібрався впритул до цих населених пунктів і пробує їх так само зайняти повністю та закріпитися. Здійснюється фіксація уражень навколо Яблунівки, а також росіяни пробують залазити в Юнаківку, але там навіть немає де сховатися, бо вони там все зруйнували;

в район Локні ворог намагається пройти східніше від села в ліси в напрямку Садків — якщо піхота противника туди залізе, вибити її звідти буде вкрай важко.

Основний ресурс московитів — переважаюча кількість піхоти, яка суне як орда і просто не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витіснення підрозділів СОУ на Курщині, — наголошують у DeepState.