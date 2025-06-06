Ситуация на фронте. Карта: DeepState

https://racurs.ua/n206870-armiya-rf-nashla-slaboe-mesto-na-novopavlovskom-napravlenii-deepstate.html

Ракурс

Армія російської федерації мала деякі успіхи в Донецькій області.

На Новопавлівському напрямку ворог знайшов слабке місце східніше від Дніпроенергії і групами піхоти по посадках здійснює просування в бік Федорівки та Комара. Зокрема, Федорівку росіяни рівняють із землею численними обстрілами і тиснуть піхотою, яка переважає в кількості українську. Про це аналітики DeepState 6 червня повідомили в Telegram.

Зазначається, що ще уточнюється остаточне перебування росіян у селі, адже окупанти засвітилися на фермі на північних околицях Федорівки, але через хаос в обстановці на місцях важко зрозуміти ситуацію до кінця.

Так само противник добирається до Комара, де фіксується в різних точках села. Однак росіянам завдають уражень, тому цей населений пункт вдається утримувати більш успішно. Однак, ймовірно, росіяни все сильніше тиснутимуть на село.

Нагадаємоyа Сумському напрямку росіяни не застосовують техніку, а використовують малі штурмові піхотні групи. Таким чином ворожа піхота проникає вглиб української території та намагається розширити свій плацдарм.