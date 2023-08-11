Борьба со спекулянтами - на OLX будут блокировать объявления о продаже билетов "Укрзализныци"

https://racurs.ua/n186090-borba-so-spekulyantami-na-olx-budut-blokirovat-obyavleniya-o-prodaje-biletov-ukrzaliznyci.html

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На сервісі OLX почнуть блокувати усі оголошення про продаж квитків на потяги «Укрзалізниці».

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Так перевізник намагається боротися із шахраями та спекулянтами. Оголошення про продаж залізничних квитків, які на OLX розміщували раніше, вже видалили.

Також сервіс запевнив, що вони розробили алгоритм, який не дозволятиме публікувати подібні оголошення в майбутньому.

Раніше в «Укрзалізниці» пояснили, чому зараз стало складніше купити квитки на потяг:

залізниця залучена для перевезення «всіх і вся», зокрема в межах стратегічних і непублічних завдань;

у пріоритеті броні квитків для військових, дипломатичних місій, групових замовлень для дітей з Херсонщини, Харківщини, Дніпропетровщини, яких везуть на оздоровлення.

Однак головна проблема — це перекупники, які за допомогою ботів розкуповують квитки в момент їхньої появи (за 20 днів до відправлення потяга). Тому перевізник оголосив, що для протидії зловживанням переглянув процедуру повернення.

Квитки на рейси далекого сполучення польського напрямку повертатимуться виключно претензійним порядком через каси. Таким чином національний перевізник забезпечуватиме максимальну прозорість, не допускаючи можливих зловживань із покупкою, поверненням та перепродажем квитків.

Продаж міжнародних рейсів Укрзалізниці з 26 липня відбувається наступним чином:

Поїзди 23/24 та 19/20 Київ-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд 93/94 Харків-Хелм — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд 36/35 Одеса-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд 32/31 Запоріжжя-Перемишль — продаж через онлайн-сервіси Укрзалізниці, повернення у претензійному порядку через каси.

Поїзд № 67/68 Київ-Варшава — продаж тільки через мобільний застосунок Укрзалізниці, повернення претензійне через каси.

«Інтерсіті+" № 705/706, 715/716 Київ-Перемишль — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

Поїзд № 351К/351Л Київ-Кишинів — продаж через усі онлайн-сервіси, повернення можливе онлайн.

Поїзди № 749/149 Київ-Відень, № 140/149 Чоп-Відень, № 961/962, 963/964 Мукачево-Кошице, № 31, 33/34 Мукачево-Будапешт — квитки реалізовуються і повертаються через каси (інтеграція із партнерами-залізницями цих країн ще триває).

Усі міжнародні рейси Укрзалізниці мають глибину продажу 20 діб.

Продажі на найбільш ажіотажний поїзд № 67/68 Київ-Варшава стартуватимуть щодня о 09.00, на всі інші напрямки щодня о 08.00.

Також залізниця чітко визначає час потрапляння в онлайн-продаж квитків після повернення пасажирами: