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Ракурс
Чем больше дальность ракет, тем короче война - Кулеба о поставках Украине Taurus і ATACMS

Чем больше дальность ракет, тем короче война — Кулеба о поставках Украине Taurus і ATACMS

11 авг 2023, 19:16
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Глава МЗС Дмитро Кулеба закликав Німеччину і США надати далекобійні ракети Taurus і ATACMS, запевнивши, що їх використовуватимуть виключно в межах кордонів України


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Ракети дальнього радіуса дії довели своє вирішальне значення. Саме тому Taurus і ATACMS необхідні для успіху України, і ми просимо партнерів надати їх якнайшвидше. Обидві ракети будуть використовуватися виключно в межах наших кордонів. Чим більша дальність ракет, тим коротша війна, — сказав він.

Раніше у німецькому уряді заявили, що наразі підготовка до передачі Україні крилатих ракет Taurus не ведеться.

За інформацією видання Spiegel, наразі щодо питання передачі ракет тривають засекречені переговори з представниками оборонної промисловості, оскільки канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території, що не стосується окупованого рф Криму.

Источник: Ракурс


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