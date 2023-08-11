В Литву сбежал еще один российский офицер

https://racurs.ua/n186096-v-litvu-sbejal-esche-odin-rossiyskiy-oficer.html

Ракурс

Лейтенант армії рф Іван Корольов нелегально перейшов кордон Литви, зумів дістатися Вільнюса і був затриманий оперативниками литовської прикордонної служби на вільнюському автовокзалі 10 серпня.

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Я брав участь у СВО, але був весь цей час на території російської федерації. На території України я не був, — стверджує офіцер. — Ми займалися забезпеченням російських військ боєприпасами. Ми приймали боєприпаси з усієї росії, з усіх частин, з усіх арсеналів і розподіляли їх бригадам, частинам безпосередньо в Україну, — розповідає Корольов.

Військовослужбовець служив у військовій частині 59313−39 — це «Об'єднане стратегічне командування Східного військового округу». У звичайний час ця частина дислокується у селищі Тейсін Хабаровського краю, зазначає Російська служба «Бі-бі-сі».

Видання пише, що Корольов зумів дістатися Вільнюса, де його затримали оперативники литовської прикордонної служби на вільнюському автовокзалі 10 серпня. Після цього його повернули на прикордонний КПП, де він був ще добу.

За словами Корольова, 3 серпня він прийняв рішення залишити росію через те, що не хоче брати участь «у кровопролитній війні». Заяву про запит притулку прийнято до розгляду, після чого його надіслали міграційний центр у Пабраді.

У червні схожим шляхом до Литви втік пілот російської бойової авіації Дмитро Мішов. Він також заявив, що не згоден взяти участь в українській війні. Йому дозволили жити у Литві, доки його документи розглядаються.

Країни Євросоюзу з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну обговорюють питання, чи мають вони надавати політичний притулок росіянам, які відмовляються воювати — як військовослужбовцям, так і відмовникам від мобілізації.

Єдиної думки щодо цього питання немає. Декілька міністрів ФРН заявили, що Німеччина надаватиме тимчасовий притулок громадянам росії, які уникають мобілізації. Водночас кілька країн Євросоюзу, наприклад, Чехія, Естонія та Латвія виступали проти надання захисту ухилянтам.