Дрон-камикадзе залетел в Литву.

https://racurs.ua/n208142-dron-tipa-shahed-zaletel-v-litvu-iz-belarusi-video.html

Ракурс

У Литві зафіксували дрон, який міг залетіти з території білорусі.

Вранці у понеділок, 28 липня, поліція почала отримувати повідомлення про те, що вони бачили у небі щось схоже на безпілотний апарат. Дрон бачили на висоті близько 200 м, коли той летів біля Вільнюса. Тип літального апарата не встановлений. Про це заявив представник Національного центру кризових ситуацій Даріус Бута, передає LRT.

За його словами, литовська поліція активувала усі сили, також сповіщені всі інші служби. Громадян закликають інформувати про те, якщо уламки дрона виявлять на землі.

У соцмережах пишуть, що безпілотник, який дуже схожий на дрон-камікадзе типу «Шахед», помітили близько 5-ї ранку. БпЛА летів з гучним звуком у районі Вільнюса Шнипишкес. Дехто встиг зафіксували політ на відео.

Нагадаємо, схожий інцидент стався 10 липня, коли до Литви через білорусь залетів російський БпЛА типу «Шахед». Литва після того передала білорусі ноту протесту.

Джерело: LRT