рф атаковала Украину 324 БпЛА и семью ракетами. Фото:

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Ракурс

Країна-агресор росія знову здійснила масовану комбіновану атаку по Україні.

У ніч на 28 липня ворог атакував 331-м засобом повітряного нападу. З шести напрямків злітали 324 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Крім того, з Саратовської області стратегічна авіація запустила чотири крилаті ракети Х-101, а винищувачі МіГ-31К запустили три аеробалістичні ракети Х-47 М2 «Кинджал» із повітряного простору Липецької області. Про це Повітряні сили ЗСУ повідомили в Telegram.

Основним напрямком удару було місто Старокостянтинів на Хмельниччині. До відбиття ворожої атаки залучалися авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем й мобільні вогневі групи.

Захисники неба змогли збити та подавити 311 засобів повітряного нападу противника:

309 ударних БпЛА;

дві крилаті ракети Х-101.

Були зафіксовані влучання двох ракет різних типів і 15 ударних БпЛА у трьоз локаціях, а також падіння уламків на кількох локаціях. У Повітряних силах наголосили, що аеробалістичні ракети Х-47 М2 не досягли цілей.

Голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін повідомив у Telegramпоінформував, що вночі регіон атакували з повітря. Зафіксовані збиття ворожих цілей. Інформація про пошкодження, травмованих чи загиблих не надходила.

Нагадаємо, вночі 28 липня російські дрони атакували Київ. Постраждали восьмеро мешканців багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкодило вікна з шостого по 11-й поверхи.

А в Кропивницькому внаслідок дронової атаки була пошкоджена будівля обласної філармонії.