Войска рф ударили по Кропивницкому. Фото: ОВА

https://racurs.ua/n208140-shahedy-atakovali-kropivnickiy-povrejdeno-zdanie-filarmonii.html

Ракурс

Російські дрони-камікадзе атакували Кропивницький.

Вночі, 28 липня, місто пережило ворожу дронову атаку. Рятувальники гасять пожежу, а постраждалі локації обстежують відповідні служби. Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих та постраждалих. Про це голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Telegram.

Вибухова хвиля пошкодила приміщення обласної філармонії. В ОВА заявили, що після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки.

Нагадаємо, вночі 28 липня російські дрони атакували Київ. Постраждали восьмеро мешканців багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкодило вікна з шостого по 11-й поверхи.