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Войска рф ударили по Кропивницкому. Фото: ОВА

«Шахеды» атаковали Кропивницкий — повреждено здание филармонии

28 июл 2025, 09:53
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Російські дрони-камікадзе атакували Кропивницький.

Вночі, 28 липня, місто пережило ворожу дронову атаку. Рятувальники гасять пожежу, а постраждалі локації обстежують відповідні служби. Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих та постраждалих. Про це голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Telegram.

Вибухова хвиля пошкодила приміщення обласної філармонії. В ОВА заявили, що після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки.

Війська рф вдарили по Кропивницькому. Фото: ОВА

Нагадаємо, вночі 28 липня російські дрони атакували Київ. Постраждали восьмеро мешканців багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкодило вікна з шостого по 11-й поверхи.

Источник: Ракурс


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