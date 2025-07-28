Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Війська рф вдарили по Кропивницькому. Фото: ОВА

«Шахеди» атакували Кропивницький — пошкоджена будiвля філармонії

28 лип 2025, 09:53
999

Російські дрони-камікадзе атакували Кропивницький.

Вночі, 28 липня, місто пережило ворожу дронову атаку. Рятувальники гасять пожежу, а постраждалі локації обстежують відповідні служби. Попередньо відомо, що обійшлося без загиблих та постраждалих. Про це голова Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив у Telegram.

Вибухова хвиля пошкодила приміщення обласної філармонії. В ОВА заявили, що після обстеження фахівців до роботи приступлять комунальні служби і комісія, що обстежить наслідки.

Війська рф вдарили по Кропивницькому. Фото: ОВА

Нагадаємо, вночі 28 липня російські дрони атакували Київ. Постраждали восьмеро мешканців багатоповерхового житлового будинку, де вибуховою хвилею в одному з підʼїздів пошкодило вікна з шостого по 11-й поверхи.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів