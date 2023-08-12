Крым атаковали 20 беспилотников

https://racurs.ua/n186102-krym-atakovali-20-bespilotnikov-video.html

Ракурс

Крим атакували 20 безпілотників. У ніч на 12 серпня російські пропагандисти заявили про блокування та відновлення руху Кримським мостом.

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У міноборони рф заявили, що нібито 14 українських безпілотників знищено засобами ППО, а ще шість БпЛА нібито подавлено засобами радіоелектронної боротьби.

З огляду на відео, ніч у Новоозерному була «весела». Місцеві жителі повідомили, що чули гучний вибух у Кіровському районі. За традицією літа-2023 окупанти перекрили Кримській міст.

Чотирнадцять українських БПЛА знищено засобами ППО. Ще шість БПЛА подавлено засобами радіоелектронної боротьби. Внаслідок припиненої терористичної атаки постраждалих та руйнувань немає, — запевняють окупанти, які у своїх заявах двічі знищили всі HIMARS.

Проте в мережі місцеві публікують відео ураження військової бази в Новоозерному. Раніше журналісти там фіксували велике скупчення військової техніки.

До 2014 року в Новоозерному знаходилась Південна військово-морська база ВМС України. Нині у Новоозерному знаходиться військова база зберігання армії рф (943 ЦЗМР) з великою кількістю техніки.